ALCAZ Centre culturel René Char, 24 mars 2022, Digne-les-Bains.

ALCAZ

Centre culturel René Char, le jeudi 24 mars à 19:00

“_Portés par les vents_” est un concert qui vous emmènera dans un voyage inouï, de Philadelphie vers le cercle polaire chez les Inuits en passant par le Québec et qui se termine à Marseille… la nuit. Créé il y a 20 ans suite à la rencontre de Viviane Cayol et Jean-Yves Liévaux, leurs textes, leurs musiques écrits et composés par l’une ou l’autre, leur complicité universelle touche au cœur. Le couple est au plus simple sur scène, deux voix, deux guitares et des percussions glanées au cours de leurs voyages. Leurs histoires d’amours et d’eaux fraîches, leurs combats pour la Paix mondiale, cette belle présence scénique touche chacun de nous. Plus de 1 500 concerts, 6 albums dont un en hommage à Georges Brassens. Cette année 2022 verra la réalisation de leur 7e album qui accompagnera les 20 ans d’Alcaz. Un duo comme il n’y en a pas deux, que nous serons heureux de retrouver dans la salle du CC René-Char ! Viviane Cayol [voix] Jean-Yves Liévaux [guitare] [www.alcaz.net](http://www.alcaz.net) [https://www.youtube.com/watch?v=kbNbUgNBA_w&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=kbNbUgNBA_w&feature=youtu.be) 19h Centre culturel René-Char En partenariat avec [Arts et Musiques en Provence](https://www.artsetmusiques.com/)

Entrée libre – Réservation conseillée le jour même

Centre culturel René Char 45, Avenue du 8 mai 1945, 04000 Digne les Bains Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence



