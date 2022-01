Alcalines Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Alcalines Le 3C Café culturel citoyen, 29 janvier 2022, Aix-en-Provence. Alcalines

Le 3C Café culturel citoyen, le samedi 29 janvier à 20:30

Ce duo réunit Apolline Roy et Julien Moneret, instrumentiste curieux de se confronter à un univers musical aventureux. Leur duo permet de découvrir sans artifices deux instruments mis à nus: la voix et la contrebasse. Leurs résonances graves et aiguës se mettent en valeur, dans une atmosphère chaleureuse et gaie.

Entrée libre

