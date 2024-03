Alcaline Cafi Shop Marseille, samedi 16 mars 2024.

Alcaline ♫DUO ACOUSTIQUE♫ Samedi 16 mars, 19h30 Cafi Shop

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T19:30:00+01:00 – 2024-03-16T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T19:30:00+01:00 – 2024-03-16T22:00:00+01:00

Le Cafi a le plaisir d’accueillir une nouvelle fois le duo Alcaline qui accompagnera votre apéro et votre repas tout au long de la soirée

Alcaline :

Le duo acoustique vous emmène dans son univers Pop, Soul et R’nB avec de nombreuses reprises de vos chansons favorites, des 60’s à aujourd’hui avec beaucoup d’humour et de talent.

Il est possible de prendre l’apéro dans la limite des tables disponibles. Les tables sont réservées en priorité aux personnes qui dînent sur place.

Réservation 0491494799

_____________________________________________________________

Cafi Shop 30, boulevard Georges Clémenceau 13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur