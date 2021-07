Paris Cité internationale universitaire de Paris - Colegio de España Paris Alcalá de Henares et son Université, Patrimoine de l’Humanité Cité internationale universitaire de Paris – Colegio de España Paris Catégorie d’évènement: Paris

Alcalá de Henares et son Université, Patrimoine de l’Humanité Cité internationale universitaire de Paris – Colegio de España, 18 septembre 2021, Paris. Alcalá de Henares et son Université, Patrimoine de l’Humanité

Cité internationale universitaire de Paris – Colegio de España, le samedi 18 septembre à 16:30

**Exposition** de photos **Projections** sur l’université et la ville d’Alcalá de Henares **Conférence** à **16h30**: « Alcalá de Henares et son Université, Patrimoine de l’Humanité ». Manifestation organisée en collaboration avec la Mairie d’Alcalá de Henares.

Entrée libre

Alcalá de Henares est la première ville universitaire planifiée au monde, fondée par le cardinal Jiménez de Cisneros au début du XVIe siècle. Cité internationale universitaire de Paris – Colegio de España 7 E boulevard Jourdan 75014 Paris Paris Paris 14e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité internationale universitaire de Paris - Colegio de España Adresse 7 E boulevard Jourdan 75014 Paris Ville Paris lieuville Cité internationale universitaire de Paris - Colegio de España Paris