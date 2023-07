Rouvrir le monde avec les jeunes diplômé·es de la Villa Arson Nice – Zoé Baranek & Zoé Meyer ALC Nice, 14 août 2023, Nice.

Patchwork collectif est un projet qui cherche à aider des enfants à trouver de nouveaux langages visuels à travers des pratiques textiles collectives. En s’inspirant de la tradition de la confection de patchworks – des Album Quilts historiques du XIXe siècle aux créations contemporaines telles que le patchwork à la mémoire du sida « NAMES project AIDS memorial quilt » – ce projet explorera la manière dont le travail textile collectif peut nous aider à évoquer des sujets complexes, de la mémoire et de l’affection.

La fabrication de quilts (patchwork) consiste à assembler plusieurs couches de tissu pour créer une pièce. Dans le cadre de notre partenariat avec la structure ALC, nous établirons un lien avec des enfants récemment arrivés en France et qui suivent le processus d’acquisition de la nationalité française. Les ateliers que nous construirons avec ces enfants créeront un environnement intime où, à travers des patches individuels, chaque enfant contribuera à la création d’un quilt communautaire. Les patchworks collectifs sont hétérogènes dans leur forme – chaque participant apporte son propre geste dans le projet de groupe. Favorisant l’autonomie et la collaboration, ce projet invitera les enfants à s’engager les uns avec les autres, sachant que, petit à petit, ils contribuent à la voix collective de la communauté.

