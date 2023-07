Rouvrir le monde avec les jeunes diplômé·es de la Villa Arson Nice – Annika Boll ALC Nice, 31 juillet 2023, Nice.

Rouvrir le monde avec les jeunes diplômé·es de la Villa Arson Nice – Annika Boll 31 juillet – 11 août ALC

Rouvrir le monde avec Annika Boll à ALC Nice

world building: 3D et papier mâché _Annika Boll

«World building» est un projet qui essaie de traduire le travail numérique dans notre monde réel. À l’aide des simples caméras et des smartphones, des matériaux de l’extérieur vont être récoltés en forme des photos, qui deviennent des surfaces et textures imprimées sur papier. Ces fragments peuvent donner la vie à des formes abstraites faites en papier mâché : est-ce que l’objet va devenir un arbre reconnaissable à son écorce ou plutôt un poisson avec des écailles ? Ce faisant nous réfléchissons sur la modification du sens d’un objet en changeant ses matériaux, où en le plaçant dans un contexte différent. Dans l’espace du ALC de Nice ces pièces vont trouver leurs habitat dans un environnement immersif créé à base de nos photos imprimées sur papier peints et collés aux murs. Des objets en réalité augmentée vont ajouter des éléments à ce monde hybride que nous construisons ensemble.

ALC 28 bd Joseph Garnier 06000 Nice Nice 06108 Vernier Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T09:00:00+02:00 – 2023-07-31T17:00:00+02:00

2023-08-11T09:00:00+02:00 – 2023-08-11T17:00:00+02:00

© Annika Boll