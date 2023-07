Rouvrir le monde avec les jeunes diplômé·es de la Villa Arson Nice – Sébastien Schnyder ALC Nice, 10 juillet 2023, Nice.

Rouvrir le monde avec Sébastien Schnyder à l’ association ALC – Pôle Enfance et Adolescence à Nice

Réinventer la ville

Dans le contexte de rouvrir le Monde 2023, je propose un projet qui poursuit mes recherches plastiques en cours, où je fabrique à travers des sculptures et des vidéos documentaires des interrogations, liées a l’urbanisme et son utilisation par ses usagers. Lors de ses deux semaines, je propose de travailler au travers d’un court-métrage d’une dizaine de minutes à la réalisation d’une histoire collective, où les adolescent·es pourraient venir écrire le scénario d’une spéculation narrative. Ces deux semaines seront l’occasion pour eux et elles de participer à la construction d’une fiction où iels pourront imaginer et s’évader par l’écriture dans un premier temps, puis devenir acteur·ices dans un second temps, dans ce court-métrage collectif.

ALC 28 bd Joseph Garnier 06000 Nice Nice 06108 Vernier Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:00:00+02:00 – 2023-07-10T17:00:00+02:00

2023-07-21T09:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:00:00+02:00

© Commission du Film Alpes-Maritimes Côte d’Azur