CANTABILE de Monceaux/D. chante pour le TELETHON 2023 église Saint-Martin ALBUSSAC Albussac Catégories d’Évènement: Albussac

Corrèze CANTABILE de Monceaux/D. chante pour le TELETHON 2023 église Saint-Martin ALBUSSAC Albussac, 9 décembre 2023T 15:00, Albussac. CANTABILE de Monceaux/D. chante pour le TELETHON 2023 église Saint-Martin ALBUSSAC Albussac Samedi 9 décembre, 15h00 concert chansons françaises Samedi 9 décembre, 15h00 1 Concert au profit du Téléthon à l’église d’ALBUSSAC le samedi 9 décembre 2023 à 15h. L’Ensemble CANTABILE de Monceaux-sur-Dordogne interprète des chansons françaises à plusieurs voix accompagnées, en live, au piano voire à la guitare.

L’entrée est libre, la participation au profit du Téléthon.

Venez nombreux église Saint-Martin ALBUSSAC 9 place de l’église Albussac 19380 Albussac Corrèze Détails Heure : 15:00 Catégories d’Évènement: Albussac, Corrèze Autres Lieu église Saint-Martin ALBUSSAC Adresse 9 place de l'église Ville Albussac Departement Corrèze Lieu Ville église Saint-Martin ALBUSSAC Albussac

église Saint-Martin ALBUSSAC Albussac Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albussac/