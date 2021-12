île de France Album du dimanche • The Velvet Underground & Nico Catégorie d’évènement: île de France

Album du dimanche • The Velvet Underground & Nico, 13 mars 2022, . Date et horaire exacts : Le dimanche 13 mars 2022

de 19h00 à 23h00

gratuit

Supersonic : Concerts gratuits, nuits rock, disquaire à Paris. Un dimanche sur deux, le Supersonic te donne rendez-vous pour écouter un album mythique joué en live et en intégralité. « The Velvet Underground & Nico » joué en intégralité et plus tard dans la soirée un BEST OF de leurs meilleurs titres Peu d’albums ont été aussi influents et vénérés que The Velvet Underground & Nico. Malgré l’échec commercial lors de sa sortie en 1967, ce disque est depuis devenu l’un des albums les plus acclamés par la critique : une pochette mythique signée Andy Warhol et des chansons au panthéon du rock ! Contact : https://www.facebook.com/events/454690612534988 Concert;Musique

