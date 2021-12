Album du dimanche • The Dark Side of the Moon – Pink Floyd, 27 février 2022, .

Date et horaire exacts : Le dimanche 27 février 2022

de 19h00 à 23h00

gratuit

Supersonic : Concerts gratuits, nuits rock, disquaire à Paris. Un dimanche sur deux, le Supersonic te donne rendez-vous pour écouter un album mythique joué en live et en intégralité. « The Dark Side of the Moon » de Pink Floyd joué en intégralité par Lloyd, et plus tard dans la soirée un BEST OF de leurs meilleurs titres

L’album de la semaine

Précurseur d’un rock aux concepts musicaux ultra-sophistiqués, Pink Floyd s’impose, à la fin des années 60, comme le maître incontesté du rock progressif. The Dark Side of the Moon apparaît comme le premier volet d’une trilogie qui marquera l’apogée du groupe. La production très complexe soutient les « crises créatives » de Gilmour et Waters, et fait de ce chef-d’œuvre l’atout majeur du rock des années 70.

