Date et horaire exacts : Le dimanche 08 mai 2022

de 19h00 à 23h00

gratuit

Supersonic : Concerts gratuits, nuits rock, disquaire à Paris. Un dimanche sur deux, le Supersonic te donne rendez-vous pour écouter un album mythique joué en live et en intégralité. « Pornography » de The Cure joué en intégralité par The Funeral

L’album de la semaine

Warehouse, et plus tard dans la soirée un BEST OF de leurs meilleurs titres

Un disque grandiose, souvent considéré comme le plus déjanté du groupe. Monument de la musique gothique et du mouvement cold wave, Pornography est un sommet de noirceur sur fond de rythmique quasi tribale, avec ses nappes de claviers, une guitare éparse et des textes glauques chantés par un Robert Smith très habité. Dès l’introduction, le ton est donné : « Peu importe si on crève tous. » Album tout en crescendo dans la descente aux enfers, Pornography reste aujourd’hui encore unique en son genre.

———————————

Dimanche 8 Mai 2022

Entrée libre de 19h à 23h30

• Pass sanitaire obligatoire

• Ouverture des portes à 19h

• Hot Dog au bar

