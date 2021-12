Album du dimanche • The Clash – London Calling / Supersonic, 13 février 2022, .

Date et horaire exacts : Le dimanche 13 février 2022

de 19h00 à 23h00

gratuit

Supersonic : Concerts gratuits, nuits rock, disquaire à Paris. Un dimanche sur deux, le Supersonic te donne rendez-vous pour écouter un album mythique joué en live et en intégralité. « London Calling » de The Clash joué en intégralité, et plus tard dans la soirée un BEST OF de leurs meilleurs titres

L’album de la semaine

En huit ans, de 1977 à 1985, les Clash vont transformer le rock. Antithèse des Sex Pistols, leur punk-rock insurrectionnel, fougueux et idéaliste, prône un message humaniste duquel émerge un monde nouveau plutôt que sa destruction. London Calling est un monument, un double album formidable aux horizons élargis par le reggae et le rockabilly. Une pièce maîtresse du rock, à l’instar d’un Exile on Main Street des Stones ou du White Album des Beatles.

