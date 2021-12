Album du dimanche • Radiohead – Ok Computer / Supersonic, 19 juin 2022, .

Date et horaire exacts : Le dimanche 19 juin 2022

de 19h00 à 23h00

gratuit

Supersonic : Concerts gratuits, nuits rock, disquaire à Paris. Un dimanche sur deux, le Supersonic te donne rendez-vous pour écouter un album mythique joué en live et en intégralité. « Ok Computer » de Radiohead joué en intégralité par Paranohead, et plus tard dans la soirée un BEST OF de leurs meilleurs titres.

L’album de la semaine

Avec plus de 60 millions d’albums écoulés, Radiohead est le groupe phare d’un rock alternatif post grunge (leur premier album sort l’année de la mort de Curt Cobain). Lancé en 1997, OK Computer est l’album de la consécration qui va propulser le groupe sur la scène internationale et assurer sa réputation mondiale. Ses 12 titres incontournables explorent des territoires inconnus, alternant entre lyrisme et rock désespéré, au point d’influencer encore aujourd’hui nombre d’artistes.

Contact : https://www.facebook.com/events/2844297025881474

Concert;Musique

Date complète :

2022-06-19T19:00:00+01:00_2022-06-19T23:00:00+01:00