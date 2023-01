Album du dimanche • Patti Smith – Easter / Supersonic SUPERSONIC, 12 mars 2023, Paris.

Le dimanche 12 mars 2023

de 20h00 à 22h00

. gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris !

Les dimanches du Supersonic

Tous les dimanches, le Supersonic rend hommage à des grands noms de l’histoire du rock.

Un dimanche sur deux, vous pourrez assister aux « Sunday Tribute » où de nombreux groupes locaux viendront reprendre les plus beaux morceaux d’un groupe phare.

Et les autres dimanches sont consacrés à l’ »Album du dimanche » où un seul groupe rejouera en live et en intégralité un album mythique.

Cette semaine, c’est l’Album du dimanche !

« Easter » de Patti Smith sera joué en live et en intégralité par le groupe The Family (suivi d’un deuxième set best of).

———————————

Dimanche 12 Mars 2023

Entrée gratuite

——————-

SUPERSONIC

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris

http://supersonic-paris.fr/

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m) Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m) Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/3GDivS0GQ https://fb.me/e/3GDivS0GQ

Album du dimanche • Patti Smith – Easter / Supersonic