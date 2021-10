Paris SUPERSONIC île de France, Paris Album du dimanche • Oasis – Definitely Maybe / Supersonic SUPERSONIC Paris Catégories d’évènement: île de France

WELCOME TO SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris ! L’album de la semaine Un dimanche sur deux, le Supersonic te donne rendez-vous pour écouter un album mythique joué en live et en intégralité. « Definitely Maybe » de Oasis joué en intégralité par Rock N Stars, et plus tard dans la soirée un BEST OF de leurs meilleurs titres “Sorti en 1994, Definitely Maybe d’Oasis avait mis la presse britannique en émoi : les sauveurs du rock anglais, perdu depuis dans les méandres de la révolution punk, étaient enfin arrivés ! “ “Août 1994 marque la sortie de Definitely Maybe, premier album d’un groupe dont l’accent impossible en appelle à une Angleterre profonde, qui ne cache pas ses origines prolétaires. Un héritage brut du mouvement Madchester des années 1980, à une époque où l’Angleterre commence à se rebeller contre l’hégémonie du grunge américain.” Concerts -> Rock SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

