Album du dimanche • Nirvana – Nevermind (30 ans) SUPERSONIC, 26 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 26 septembre 2021

de 19h à 23h30

gratuit

Un dimanche sur deux, le Supersonic te donne rendez-vous pour écouter un album mythique joué en live et en intégralité !

C’est la nouveauté de la rentrée : l’album de la semaine

Un dimanche sur deux, le Supersonic te donne rendez-vous pour écouter un album mythique joué en live et en intégralité. « Nevermind » de Nirvana joué en intégralité par Les Reines du Baal, et plus tard dans la soirée un BEST OF de leurs meilleurs titres !

L’album Nevermind de Nirvana fête (déjà) ses 30 ans cette année Ce disque culte, écouté par plusieurs générations, reste aujourd’hui considéré comme le plus abouti du groupe qui a marqué les années 1990 et a insufflé un virage grunge à la planète rock. Trois décennies plus tard, il continue à battre des records !

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

1, 5, 8 : Bastille (282m) 8 : Ledru-Rollin (466m)



Contact :SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr http://supersonic-club.fr/ https://fb.me/e/dF4PNpKCT

