Album du dimanche : Led Zeppelin – Led Zep IV

Un dimanche sur deux, le Supersonic te donne rendez-vous pour écouter un album mythique joué en live et en intégralité. « Led Zep IV » de Led Zeppelin joué en intégralité par The Heartbreakers, et plus tard dans la soirée un BEST OF de leurs meilleurs titres.

Nous sommes en novembre 71 et Led Zep sort un quatrième album sans titre, mais qui restera dans l’histoire comme étant le “IV” ou bien encore “ZoSo”, appellation venant du premier des 4 symboles ésotériques ornant l’intérieur de la pochette du vinyle original. Led Zeppelin IV est un album incontournable de la discographie du groupe britannique, vendu à plus de 37 000 000 d’exemplaires à travers le monde. Comportant des morceaux cultes tels que Black Dog, Rock and Roll, ou encore le légendaire Stairway to Heaven.

