Album du dimanche • Green Day – American Idiot, 16 janvier 2022, .

Date et horaire exacts : Le dimanche 16 janvier 2022

de 19h00 à 23h00

gratuit

Supersonic : Concerts gratuits, nuits rock, disquaire à Paris. Un dimanche sur deux, le Supersonic te donne rendez-vous pour écouter un album mythique joué en live et en intégralité. « American Idiot » de Green Day joué en intégralité et plus tard dans la soirée un BEST OF de leurs meilleurs titres.

L’album de la semaine

Fils spirituels assumés de légendes punk comme les Sex Pistols, les Social Distortion ou autres Buzzcocks et Stiff Little Fingers, Green Day s’impose au milieu des années 90 comme patron de la nouvelle scène californienne. La sortie d’American Idiot conforte leur statut de groupe incontournable du rock américain et expose clairement la vision ultrapolitique de ces anti-Bush. Les riffs survitaminés de Billie Joe Armstrong, soutenus par les coups de boutoir de Tré Cool, s’harmonisent à une production plus aboutie que sur les albums précédents, sans pour autant aseptiser leur rock.

