Supersonic : Concerts gratuits, nuits rock, disquaire à Paris. Un dimanche sur deux, le Supersonic te donne rendez-vous pour écouter un album mythique joué en live et en intégralité. « Machine Head » de Deep Purple joué en intégralité par Perfect Strangers, et plus tard dans la soirée un BEST OF de leurs meilleurs titres.

Une messe hard rock pour redécouvrir le 6ème album des anglais et chanter en cœur « Smoke on the Water » dans l’enceinte du Supersonic.

Dimanche 27 Mars 2022

Entrée libre de 19h à 23h30

• Pass sanitaire obligatoire

• Ouverture des portes à 19h

