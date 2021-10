Album du dimanche • Black Sabbath – Paranoid SUPERSONIC, 10 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 10 octobre 2021

de 19h à 23h

gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC – Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris !

L’album de la semaine

Un dimanche sur deux, le Supersonic te donne rendez-vous pour écouter un album mythique joué en live et en intégralité. « Paranoid » de Black Sabbath joué en intégralité par Children Of The Grave, et plus tard dans la soirée un BEST OF de leurs meilleurs titres.

“Nous voilà au coeur de la métamorphose du monde de la musique. Alors que le hard rock se propage comme une traînée de poudre dans le monde, avec en figure de proue Led Zeppelin et Deep Purple, Black Sabbath va se former et vont apporter une essence nouvelle à la musique. Là où Deep Purple et Led Zep ont opté pour le côté sex, drugs & rock’n’roll que tout le monde connait, Black Sabbath choisit le dépressif et le macabre: c’est l’apparition du métal. Après un premier album fort convaincant, Black Sabbath va lâcher sur le monde une bombe atomique répondant au doux nom de Paranoïd.”

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

1, 5, 8 : Bastille (282m) 8 : Ledru-Rollin (466m)



Contact :SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr https://fb.me/e/406X8DJMb

Date complète :

