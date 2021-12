Album du dimanche • Arctic Monkeys – Favorite Worst Nightmare, 24 avril 2022, .

Date et horaire exacts : Le dimanche 24 avril 2022

de 19h00 à 23h00

gratuit

Supersonic : Concerts gratuits, nuits rock, disquaire à Paris. Un dimanche sur deux, le Supersonic te donne rendez-vous pour écouter un album mythique joué en live et en intégralité. « Favorite Worst Nightmare » de Arctic Monkeys joué en intégralité, et plus tard dans la soirée un BEST OF de leurs meilleurs titres

L’album de la semaine

Toutes guitares dehors, le second album des Arctic Monkeys, sorti en 2007, est définitivement aussi fort que le premier. Rythmes frénétiques, textes d’Alex Turner qui claquent toujours aussi fort, riffs hachés dont ils ont le secret… Favourite Worst Nightmare enchaîne les perles et sait même parfois prendre le temps d’une ballade comme dans Only Ones Who Know. Le groupe de Sheffield s’offre quelques incursions arabisantes et autres touches électro distillées çà et là sans rien perdre de son âme, celle d’un groupe à fleur de peau capable de prendre un recul pétri d’ironie et de dérision.

