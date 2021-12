Albret Duck Race 2022 Nérac, 15 mai 2022, Nérac.

Albret Duck Race 2022 Nérac

2022-05-15 10:00:00 – 2022-05-15 17:00:00

Nérac Lot-et-Garonne Nérac

Course de 8.000 canards de bain sur la rivière Baïse.

Tombola au profit de 20 associations et de la création d’une épicerie solidaire en Albret.

10h00 : village des associations

12h30 : restauration sur place

15h00 : course de canards sur la Baïse

16h30 : proclamation des résultats

dernière mise à jour : 2021-12-14 par OT de l’Albret