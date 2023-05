Albrecht Dürer, Vera Molnár, aurèce vettier : Intelligence Artificielle Transfo, Emmaüs Solidarité Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Albrecht Dürer, Vera Molnár, aurèce vettier : Intelligence Artificielle Transfo, Emmaüs Solidarité, 3 juin 2023, Paris. Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 02h00

.Tout public. gratuit

AD.VM.AV.IA. De l’autre côté du polyèdre / dessin / installation / vidéo. Vera Molnár, artiste française d’origine hongroise, pionnière de l’art numérique et algorithmique. aurèce vettier, projet artistique hybride fondé par Paul Mouginot, artiste français. AD.VM.AV.IA est l’acronyme des protagonistes à l’œuvre dans la création de cette installation pensée spécialement pour Transfo, centre culturel d’Emmaüs Solidarité.

À partir d’un détail (un polyèdre) de la gravure La Melencolia (1514) d’Albrecht Dürer, Vera Molnár et aurèce vettier ont imaginé une installation assistée par une intelligence artificielle. Créé pour Nuit Blanche, ce dispositif inédit déploie une œuvre luminescente et des similigravures. Transfo, Emmaüs Solidarité 36 rue Jacques Louvel-Tessier 75010 Paris Contact : https://www.veramolnar.com http://www.facebook.com/transfo.emmaus.solidarite http://www.facebook.com/transfo.emmaus.solidarite

Vincent Baby Détail installation lumière noire

