ALBOROSIE & THE SHENGEN CLAN TONY NEPH LE 112 Terville, vendredi 27 septembre 2024.

Alborosie & The Shengen Clan pour la première fois en Moselle dans votre salle préférée Le112 à Terville, vendredi 27 septembre 2024 avec Tony Nephtali & The Mosellians. Une soirée reggae explosive ou le le chanteur sicilien interprétera ses plus grands tubes et son dernier album nominé au Grammy Awards For The Culture ! Un rendez-vous à ne pas manquer !

Tarif : 31.20 – 31.20 euros.

Début : 2024-09-27 à 20:00

LE 112 ROUTE DE VERDUN 57180 Terville 57