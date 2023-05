Paella concert Aérodrome 1692 route RN7 Nord, 10 juin 2023, Albon.

Sur réservation. Repas concert : tapas, paella à volonté et mignardises.

Bandoleros avec Mahoni et Arturo (gipsy latino et pop)..

2023-06-10 à 19:30:00 ; fin : 2023-06-10 . EUR.

Aérodrome 1692 route RN7 Nord Le Creux de la Thine

Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On reservation. Concert meal: tapas, paella and sweets.

Bandoleros with Mahoni and Arturo (gipsy latino and pop).

Previa reserva. Comida concierto: tapas, paella y dulces.

Bandoleros con Mahoni y Arturo (gipsy latino y pop).

Nur mit vorheriger Reservierung. Konzertmahlzeit: Tapas, Paella nach Belieben und süße Leckereien.

Bandoleros mit Mahoni und Arturo (Gipsy Latino und Pop).

Mise à jour le 2023-05-14 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche