Albin de la Simone (Tournée) LE ROCHER DE PALMER, 9 juin 2023, CENON.

Albin de la Simone (Tournée) LE ROCHER DE PALMER. Un spectacle à la date du 2023-06-09 à 20:30 (2023-03-28 au ). Tarif : 30.0 à 30.0 euros.

ZOUAVE (L-R-21-7316 & L-R-21-7315) présente ALBIN DE LA SIMONEOn l’avait laissé sans voix, en 2021, le temps d’un album instrumental baptisé Happy end. Avec son septième album, Albin retrouve non seulement son chant, mais il nous promet L’avenir, avec Les cent prochaines années comme horizon. De quoi voir venir.Une bonne nouvelle venant rarement seule, Albin de la Simone et son nouveau groupe entament une tournée qui sillonnera la France et la Belgique à partir du printemps 2023. Après trois concerts complets au Musée d’Orsay dans le cadre de l’exposition Manet/Degas, un nouveau rendez-vous parisien est donné dans le cadre exceptionnel du Cirque d’Hiver Bouglione le 16 novembre 2023. Albin de la Simone

Votre billet est ici

LE ROCHER DE PALMER CENON 1 RUE ARISTIDE BRIAND Gironde

ZOUAVE (L-R-21-7316 & L-R-21-7315) présente

ALBIN DE LA SIMONE

On l’avait laissé sans voix, en 2021, le temps d’un album instrumental baptisé Happy end. Avec son septième album, Albin retrouve non seulement son chant, mais il nous promet L’avenir, avec Les cent prochaines années comme horizon. De quoi voir venir.

Une bonne nouvelle venant rarement seule, Albin de la Simone et son nouveau groupe entament une tournée qui sillonnera la France et la Belgique à partir du printemps 2023. Après trois concerts complets au Musée d’Orsay dans le cadre de l’exposition Manet/Degas, un nouveau rendez-vous parisien est donné dans le cadre exceptionnel du Cirque d’Hiver Bouglione le 16 novembre 2023.

.30.0 EUR30.0.

Votre billet est ici