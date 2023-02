ALBIN DE LA SIMONE – FILMS FANTOMES THEATRE CHATILLON CLAMART – SALLE JEAN-ARP, 9 février 2023, CLAMART.

ALBIN DE LA SIMONE – FILMS FANTOMES

Musique, Cinéma – 1h15 – dès 12 ans

Où l'on se fait un film sans se faire une toile. Ce concert-conférence-exposition invite de manière interactive à entrer dans l'imaginaire de neuf films qui n'existent pas.

Sur scène, deux comédiens racontent des films qui n'existeront que dans notre imagination. Puis les six musiciens, dont l'auteur-compositeur du spectacle Albin de la Simone au piano, interprètent la bande originale de chaque film. De la superproduction américaine au film d'auteur français en passant par le thriller politique ou la comédie romantique, l'artiste invente ses propres films et traverse à sa manière une histoire de la cinéphilie. A l'issue du concert, une exposition prolonge l'expérience et présente des photos de tournage, des costumes, des critiques de presse et affiches de ces longs-métrages fantasmés.

Le dialogue entre le concert et l'exposition invite à une plongée dans l'imaginaire pur, offrant à chaque spectateur le loisir d'imaginer sa propre version de ces films qu'on ne verra jamais sur écran.

« Aimant raconter des histoires, Albin de la Simone a inventé les films dont il rêvait de composer le thème principal. » Filmfestivals.com

THEATRE CHATILLON CLAMART – SALLE JEAN-ARP, 9 février 2023, CLAMART.

THEATRE CHATILLON CLAMART – SALLE JEAN-ARP, CLAMART, 22 Rue Paul Vaillant-Couturier

Musique, Cinéma – 1h15 – dès 12 ans

Où l’on se fait un film sans se faire une toile. Ce concert-conférence-exposition invite de manière interactive à entrer dans l’imaginaire de neuf films qui n’existent pas.

Sur scène, deux comédiens racontent des films qui n’existeront que dans notre imagination. Puis les six musiciens, dont l’auteur-compositeur du spectacle Albin de la Simone au piano, interprètent la bande originale de chaque film. De la superproduction américaine au film d’auteur français en passant par le thriller politique ou la comédie romantique, l’artiste invente ses propres films et traverse à sa manière une histoire de la cinéphilie. A l’issue du concert, une exposition prolonge l’expérience et présente des photos de tournage, des costumes, des critiques de presse et affiches de ces longs-métrages fantasmés.

Le dialogue entre le concert et l’exposition invite à une plongée dans l’imaginaire pur, offrant à chaque spectateur le loisir d’imaginer sa propre version de ces films qu’on ne verra jamais sur écran.

« Aimant raconter des histoires, Albin de la Simone a inventé les films dont il rêvait de composer le thème principal. » Filmfestivals.com

