Exposition de facteurs luthiers – Celti’Cimes Centre de vacances – La Maison Blanche, 26 juillet 2023, .

Pour la 14ème édition du festival, des facteurs et luthiers exposeront à nouveau sur la 2ème partie de la semaine. Venez échanger sur leurs passions et découvrir leurs instruments : bouzoukis, guitares, cistres, mandolines, banjos, ou encore whistles..

2023-07-26 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-28 18:30:00. .

Centre de vacances – La Maison Blanche Chef-lieu

Albiez-Montrond 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



For the 14th edition of the festival, luthiers and makers will exhibit again during the second part of the week. Come and share their passions and discover their instruments: bouzoukis, guitars, cistres, mandolins, banjos, or even whistles.

En la 14ª edición del festival, luthiers y constructores de instrumentos expondrán de nuevo durante la segunda parte de la semana. Venga a hablar de sus pasiones y a descubrir sus instrumentos: bouzoukis, guitarras, cistres, mandolinas, banjos o silbatos.

Auch bei der 14. Ausgabe des Festivals stellen wieder Instrumentenbauer und Geigenbauer in der zweiten Hälfte der Woche aus. Tauschen Sie sich über ihre Leidenschaften aus und entdecken Sie ihre Instrumente: Bouzoukis, Gitarren, Cistren, Mandolinen, Banjos oder auch Whistles.

