VIVONS LE THÉÂTRE EN CORBIÈRES ET MINERVOIS – CABARET MAUPASSANT Albières, 22 octobre 2023, Albières.

Albières,Aude

Le festival itinérant « Vivons le Théâtre » reprend la route du 23 septembre au 02 décembre 2023.

Un apéritif dînatoire est offert par la commune et en partenariat avec l’Espace Culturel des Corbières de la Communauté de communes de la région lézignanaise, des Corbières et du Minervois.

Mise en scène : Christian Chessa

Le cabaret est l’endroit où l’on mange, où l’on boit. Et le théâtre l’endroit où l’on regarde, où l’on s’assoit pour regarder. Nous en faisons une sorte d’espace où les plaisirs se mêlent. Maupassant brûlait la chandelle par les deux bouts et comme tous les poètes qui on suivi ce feu intense de la vie, il en est mort : mort de plaisir comme il le dit lui même. Mais il nous a laissé sa musique et son monde que les comédiens creusent et chantent avec vigueur.

Avec : Agnès Buissan, Christian Chessa, Elsa Poty, Olivier Urbe

Nombre de places limitées. Réservation avant le vendredi soir par téléphone.

2023-10-22 17:00:00 fin : 2023-10-22 . EUR.

Albières 11330 Aude Occitanie



The « Vivons le Théâtre » touring festival is back on the road from September 23 to December 02, 2023.

An aperitif dinner is offered by the commune in partnership with the Espace Culturel des Corbières of the Communauté de communes de la région lézignanaise, des Corbières et du Minervois.

Directed by Christian Chessa

Cabaret is where you eat and drink. And the theater is where you watch, where you sit and watch. We turn it into a kind of space where pleasures mingle. Maupassant burned the candle at both ends, and like all the poets who followed this intense fire of life, he died of it: dead of pleasure, as he himself put it. But he left us his music and his world, which the actors dig out and sing with vigor.

With : Agnès Buissan, Christian Chessa, Elsa Poty, Olivier Urbe

Limited number of seats. Reservations by telephone before Friday evening

El festival itinerante « Vivons le Théâtre » vuelve a la carga del 23 de septiembre al 2 de diciembre de 2023.

La comuna ofrece una cena de aperitivo en colaboración con el Espace Culturel des Corbières de la Communauté de communes de la région lézignanaise, des Corbières et du Minervois.

Dirigido por Christian Chessa

En el cabaret se come y se bebe. Y el teatro es donde se mira, donde uno se sienta y observa. Lo convertimos en una especie de espacio donde los placeres se mezclan. Maupassant quemó la vela por los dos extremos, y como todos los poetas que siguieron este intenso fuego de la vida, murió de él: muerto de placer, como él mismo decía. Pero nos dejó su música y su mundo, que los actores exploran y cantan con vigor.

Con : Agnès Buissan, Christian Chessa, Elsa Poty, Olivier Urbe

Plazas limitadas. Reservas hasta el viernes por la noche por teléfono

Das Wanderfestival « Vivons le Théâtre » geht vom 23. September bis zum 02. Dezember 2023 wieder auf Tour.

Ein Aperitif-Dinner wird von der Gemeinde und in Partnerschaft mit dem Espace Culturel des Corbières der Communauté de communes de la région lézignanaise, des Corbières et du Minervois angeboten.

Regie: Christian Chessa

Das Kabarett ist der Ort, an dem man isst und trinkt. Und das Theater ist der Ort, an dem man zuschaut, an dem man sitzt und zuschaut. Wir machen es zu einer Art Raum, in dem sich die Freuden vermischen. Maupassant brannte die Kerze an beiden Enden an und wie alle Dichter, die diesem intensiven Feuer des Lebens gefolgt sind, ist er daran gestorben: gestorben an der Lust, wie er selbst sagt. Aber er hat uns seine Musik und seine Welt hinterlassen, die die Schauspieler mit Kraft ausgraben und singen.

Mit: Agnès Buissan, Christian Chessa, Elsa Poty, Olivier Urbe

Begrenzte Anzahl von Plätzen. Reservierung vor Freitagabend per Telefon

Mise à jour le 2023-10-16 par A.D.T. de l’Aude / OT – Corbières-Minervois