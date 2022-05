ALBICIACUM – Spectacle son et lumière Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Sever-de-Rustan Hautes-Pyrénées Saint-Sever-de-Rustan Pendant 1h30, ce spectacle retrace l’Histoire de la Bigorre à travers celle de la majestueuse Abbaye millénaire de Saint-Sever-de-Rustan, du Vème siècle à la Seconde Guerre Mondiale. Notre objectif : faire vibrer nos spectateurs par l’émotion, faire rêver petits et grands. Albiciacum, une grande fresque où la légende et L’Histoire s’entremêlent du Vème siècle à 1945, où l’émotion vous emmènera hors du temps…

Albiciacum, un hymne à la vie paysanne.

Après une deuxième édition, ovationnée par tous nos spectateurs, le spectacle son et lumière de l’Abbaye de Saint-Sever de Rustan revient, avec de grandes nouveautés Albiciacum est une association intergénérationnelle qui œuvre depuis 2018 à la mise en place annuelle d’un magnifique spectacle vivant nocturne historique estival.

Au cours de trois soirs d’été grandioses, les bénévoles Albiciacais et leurs 15 équipes artistiques et logistiques, transportent petits et grands pendant 1h30 à travers l’Histoire de la Bigorre. Venez rêver au fil des émotions, des merveilles qu’offre cette épopée féérique et d’une bande son des plus envoûtantes… Recrutement de bénévoles tout au long de l’année. secretaire.general@albiciacum.com +33 6 24 78 25 93 à l’abbaye SAINT-SEVER-DE-RUSTAN Saint-Sever-de-Rustan

