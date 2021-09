Le Sequestre Parc des expositions Le Sequestre, Tarn Albi vous donne rendez-vous au salon Travail Avenir Emploi (TAF) le 15 sept. Parc des expositions Le Sequestre Catégories d’évènement: Le Sequestre

Parc des expositions, le mercredi 15 septembre à 10:00

Avec ses “Carré public”, la Ville propose 4 lieux d’ accueil spécifiques dédiés à l’information jeunesse pour les 15 > 25 ans : Carré public Centre-ville 6, rue jules Rolland Carré public Veyrières Place du 19 Mars 1962 Carré public Lapanouse Centre commercial, place de la Marne Carré public Cantepau 6, square Bonaparte 18 postes informatiques répartis sur l’ensemble de ces 4 sites sont mis à la disposition des jeunes pour leur recherches d’emploi, de stages, d’accès aux dispositifs jeunesse proposés par la Ville. Les agents de la ville sont là pour les accompagner au quotidien et les aider dans leurs premières démarches vers l’emploi. Le 15 septembre, la Ville installe un Carré public éphémère au cœur du salon Travail Avenir Emploi (TAF). Les jeunes albigeois aurons la possibilité de s’inscrire pour accéder aux informations utiles dans leur espace numérique et également de mieux connaître les dispositifs jeunesse initié par la Ville : Jeunes citoyens, Jobs d’urgence, Soutien financier au BAFA, emploi étudiant tout au long de l’année, etc. Rendez-vous au TAF le mercredi 15 septembre 2021, de 9h à 17h, au Parc des exposition d’Albi. Entrée gratuite Albi s’engage pour sa jeunesse : découvrez le site Salon TAF d’Albi : informations pratiques et conditions d’accès [https://www.laregion.fr/Salon-TAF-d-Albi](https://www.laregion.fr/Salon-TAF-d-Albi) Au quotidien, Albi s’engage pour sa jeunesse. La Ville vous invite à rencontrer son service jeunesse qui sera présent le 15 septembre prochain au salon dédié à l’emploi et à la formation Parc des expositions Le Séquestre Le Sequestre Tarn

