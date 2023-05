Adé – Festival Pause Guitare Sud de France 2023 Base de loisirs de Pratgraussals, 7 juillet 2023, .

Le Festival Pause Guitare 2023 vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition à Albi du mercredi 5 juillet 2023 au dimanche 9 juillet 2023..

2023-07-07 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-07 . .

Base de loisirs de Pratgraussals Rue Lamothe

Albi 81000 Tarn Occitanie



The Pause Guitare 2023 Festival will take place in Albi from Wednesday, July 5, 2023 to Sunday, July 9, 2023.

El Festival Pause Guitare 2023 se celebrará en Albi del miércoles 5 de julio de 2023 al domingo 9 de julio de 2023.

Das Festival Pause Guitare 2023 lädt Sie vom Mittwoch, den 5. Juli 2023, bis Sonntag, den 9. Juli 2023, zu einer neuen Ausgabe in Albi ein.

