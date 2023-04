Albi 24h – Championnats de France – 10ème édition STADIUM MUNICIPAL d’ALBI, 27 mai 2023, Albi.

COURSES HORAIRES DE 24H – DEPART AVEC LE 24H D’UN 100KM -

CIRCUIT DE 1500M ENVIRON DANS L’ENCEINTE DU STADIUM..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-28 . .

STADIUM MUNICIPAL d’ALBI

Albi 81000 Tarn Occitanie



24H RACES – START WITH THE 24H OF A 100KM -

CIRCUIT OF ABOUT 1500M IN THE STADIUM.

CARRERAS DE 24 HORAS – COMIENCE CON LA CARRERA DE 24 HORAS DE UN

CIRCUITO DE UNOS 1500M EN LA ZONA DEL ESTADIO.

24-STUNDEN-RENNEN – START MIT DEM 24-STUNDEN-LAUF EINES 100-KM-LAUFS -

RUNDKURS VON CA. 1500M AUF DEM GELÄNDE DES STADIONS.

