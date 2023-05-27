Albi 24h – Championnats de France – 10ème édition STADIUM MUNICIPAL d’ALBI Albi
Albi 24h – Championnats de France – 10ème édition STADIUM MUNICIPAL d’ALBI, 27 mai 2023, Albi.
COURSES HORAIRES DE 24H – DEPART AVEC LE 24H D’UN 100KM -
CIRCUIT DE 1500M ENVIRON DANS L’ENCEINTE DU STADIUM..
2023-05-27 à ; fin : 2023-05-28 . .
STADIUM MUNICIPAL d’ALBI
Albi 81000 Tarn Occitanie
24H RACES – START WITH THE 24H OF A 100KM -
CIRCUIT OF ABOUT 1500M IN THE STADIUM.
CARRERAS DE 24 HORAS – COMIENCE CON LA CARRERA DE 24 HORAS DE UN
CIRCUITO DE UNOS 1500M EN LA ZONA DEL ESTADIO.
24-STUNDEN-RENNEN – START MIT DEM 24-STUNDEN-LAUF EINES 100-KM-LAUFS -
RUNDKURS VON CA. 1500M AUF DEM GELÄNDE DES STADIONS.
Mise à jour le 2023-02-25 par Office de Tourisme d’Albi