Dictada Occitana del Grand Albigés 2023 Salle de Pratgraussals Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Dictada Occitana del Grand Albigés 2023 Salle de Pratgraussals, 19 janvier 2023 13:30, Albi. Jeudi 19 janvier 2023, 13h30 Sur place Gratuit

Dictada Occitana del Grand Albigés 2023 Salle de Pratgraussals Chemin de Gardes, 81000 Albi 81000 Albi Tarn jeudi 19 janvier 2023 – 13h30 à 19h00 IEO OPM

Détails Heure : 13:30 - 19:00 Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Salle de Pratgraussals Adresse Chemin de Gardes, 81000 Albi Ville Albi Age maximum 99 lieuville Salle de Pratgraussals Albi Departement Tarn

Salle de Pratgraussals Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Dictada Occitana del Grand Albigés 2023 Salle de Pratgraussals 2023-01-19 was last modified: by Dictada Occitana del Grand Albigés 2023 Salle de Pratgraussals Salle de Pratgraussals 19 janvier 2023 13:30 Salle de Pratgraussals Albi

Albi Tarn