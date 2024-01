Albi Rire fait son carnaval Théâtre des Lices Albi, dimanche 11 février 2024.

Albi Rire fait son carnaval A l’initiative de l’association du carnaval en co-production avec ACB Bien la prod, quatre humoristes, purs produits de l’univers stand up vont partager avec le public leurs mésaventures. Dimanche 11 février, 15h00 Théâtre des Lices Tarifs 19, 23 et 15€ (- 25 ans).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-11T15:00:00+01:00 – 2024-02-11T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-11T15:00:00+01:00 – 2024-02-11T17:00:00+01:00

Retrouvez sur scène, la renversante et talentueuse artiste Amandine Lourdel (Paris) qui pratique un stand-up percutant de haute volée. Léger, décalé, drôle et touchant, Kostia (Belgique) l’humoriste qui monte, vient raconter son Entre deux ! Entre mari et papa, romantisme et célibat. Un one avocat show cruellement drôle c’est ce que propose Sébastien Wust (Bordeaux) avocat le jour et comédien la nuit qui égratigne sur un ton décalé le monde de la justice. Et, presque à la manière d’un Jimmy Fallon, en maître de cérémonie Benjy Dotti (Toulon) va animer cette soirée façon show à l’américaine, mais sans les Américains et sans le budget !

Théâtre des Lices Lices Jean Moulin 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.stsulpicederire.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.fnac.com »}]

carnaval albi rire