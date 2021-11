Albi Office de Tourisme Albi, Tarn Albi, quiz aux couleurs de Noël Office de Tourisme Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Albi, quiz aux couleurs de Noël Office de Tourisme, 15 décembre 2021, Albi. Albi, quiz aux couleurs de Noël

du mercredi 15 décembre au mercredi 22 décembre à Office de Tourisme

Venez parcourir les rues orienté par un quiz «patrimoine» et les commentaires d’un guide conférencier. Vos missions : retrouvez grâce aux indices les bonnets du père Noël cachés dans la ville et surtout répondez bien aux questions… Un challenge dans la bonne humeur ! **Tous les participants seront récompensés !** Mercredi 15, 18 et 22 déc. à 15h au départ de l’Office de tourisme, rue Mariès (durée 2h) Animation pour les 6 / 14 ans – Tarifs : enfant 6 à 14 ans 10 € moins de 6 ans Gratuit – Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte _**Plus d’informations sur les événements organisés par la Ville d’Albi sur le site**_ [_**noel.albi.fr**_](https://www.mairie-albi.fr/fr/albi-fete-noel/)

10 € de 6 à 14 ans, gratuit pour les moins de 6 ans

Noël avec l’office de tourisme Office de Tourisme 42 rue Mariès, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T15:00:00 2021-12-15T17:00:00;2021-12-18T15:00:00 2021-12-18T17:00:00;2021-12-22T15:00:00 2021-12-22T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Office de Tourisme Adresse 42 rue Mariès, 81000 Albi Ville Albi lieuville Office de Tourisme Albi