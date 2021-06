Albi place(s) aux artistes : Tribute Génésis Place du Vigan, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Albi.

Albi place(s) aux artistes : Tribute Génésis

Place du Vigan, le samedi 31 juillet à 22:00

Pour sa 13e édition, le festival Albi place(s) aux artistes propose une programmation grand public. Des concerts, des spectacles pour enfants, des arts de la rue, autant d’animations pour égayer et animer les douces soirées d’été. Soit près de cinquante rendez-vous gratuits et plus de 300 artistes, qui se produiront sur diverses places d’Albi et sur les berges du Tarn. Samedi 31 juillet : Sur scène, les cinq artistes du tribute « Sons of Genesis » feront revivre durant deux heures les plus grands « hits » de Phil Collins, mais aussi de son groupe « Genesis. » De « Turn it on a gain » à « In the cage », en passant par « Mama » ou encore « Abacab », vous serez envoûté par la performance vocale et scénique du chanteur Chris Carrera.

La ville fête sa 13ème édition du 20 juillet au 21 août

Place du Vigan Place du Vigan, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

