le samedi 21 août à 18:30

Pour sa 13e édition, le festival Albi place(s) aux artistes propose une programmation grand public. Des concerts, des spectacles pour enfants, des arts de la rue, autant d’animations pour égayer et animer les douces soirées d’été. Soit près de cinquante rendez-vous gratuits et plus de 300 artistes, qui se produiront sur diverses places d’Albi et sur les berges du Tarn. Samedi 21 août : Trois musiciens, trois générations, composent le « Swing rencontre trio » qui fait revivre les standards du répertoire jazz. Des compositions personnelles ponctuent aussi cette soirée qui transportera le public dans l’Amérique d’avant-guerre, en passant par les caves parisiennes des années cinquante pour finir du côté de Toulouse. La ville fête sa 13ème édition du 20 juillet au 21 août Berges du Tarn Berges du Tarn, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

