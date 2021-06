Albi Place Sainte-Cécile Albi, Tarn Albi place(s) aux artistes : In vino Jazz Band Place Sainte-Cécile Albi Catégories d’évènement: Albi

Place Sainte-Cécile, le mardi 27 juillet à 18:30

Pour sa 13e édition, le festival Albi place(s) aux artistes propose une programmation grand public. Des concerts, des spectacles pour enfants, des arts de la rue, autant d’animations pour égayer et animer les douces soirées d’été. Soit près de cinquante rendez-vous gratuits et plus de 300 artistes, qui se produiront sur diverses places d’Albi et sur les berges du Tarn. Mardi 27 juillet : Un cocktail de jazz et d’humour est au programme avec « In Vino Jazz Band ». Cette formation reprend les succès des grands noms du jazz mais aussi des compositions originales. Une musique entraînante et conviviale pour tout public. La ville fête sa 13ème édition du 20 juillet au 21 août Place Sainte-Cécile Place Sainte-Cécile, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

2021-07-27T18:30:00 2021-07-27T20:30:00

