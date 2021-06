Albi place(s) aux artistes : Fanflures Brass Band Place du Palais, 18 août 2021-18 août 2021, Albi.

Albi place(s) aux artistes : Fanflures Brass Band

Place du Palais, le mercredi 18 août à 18:30

Pour sa 13e édition, le festival Albi place(s) aux artistes propose une programmation grand public. Des concerts, des spectacles pour enfants, des arts de la rue, autant d’animations pour égayer et animer les douces soirées d’été. Soit près de cinquante rendez-vous gratuits et plus de 300 artistes, qui se produiront sur diverses places d’Albi et sur les berges du Tarn. Jeudi 19 août : La musique des « Fanflures Brass Band » est un concentré d’énergie explosive et communicative, où règnent cuivres, percussions et voix. Mêlant le groove du Funk New Orleans, la puissance du hip-hop et la finesse du jazz, ces sept Toulousains entraînent le public dans leur folie contagieuse.

La ville fête sa 13ème édition du 20 juillet au 21 août

Place du Palais Place du Palais, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-18T18:30:00 2021-08-18T20:00:00