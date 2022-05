La Janada 2022 Place Sainte-Cécile, 25 juin 2022 16:30, Albi.

La Janada 2022 – Feu de la Saint-Jean amb Mauresca, Jòi Orquestrad e Sonaires d’òc

Bèla Sant-Joan s’apròcha ! Et oui, depuis 1979, le Centre Culturel Occitan de l’Albigeois organise la Janada (prononcer [tsa’nado_]), une grande fête traditionnelle de la Saint-Jean, sur la Place Sainte Cécile d’Albi.

Tout d’abord, c’est **_la Ressèga,** danse collective de type farandole dans les rues de la ville selon l’ancienne coutume du XVIème siècle, accompagnée par Sonaires d’Òc dès 16h30. Suivie dès 18h par le balèti dels pichons, le bal des petits, animé par Jòi Orquestrad, et dès 19h, du marché nocturne pour faire une pause repas.

On recommence à 21h pour le grand concert de Mauresca, reggae ragga rap en occitan, qui s’achèvera à 22h30 pour laisser la place au cortège aux flambeaux des enfants des écoles occitanes et des consuls pour allumer le feu ! Alors, nous ferons la farandole tout autour puis nous danserons sur les musiques de Jòi Orquestrad pour terminer la soirée !

Programa :

16h30 : La Ressèga amb Sonaires d’òc

Passejada dançada dins las carrièras de la vila / Promenade dansée dans les rues de la ville.

Sonaires d’Oc vous propose un voyage musical dans les pays occitans de l’Albigeois, du rouergue, du lauragais,du quercy,de la Montagne noire,des Monts de Lacaune, du Sidobre, du Minervois, du Cabardes… Sonaires d’ Oc est un ensemble instrumental du Haut Languedoc alliant lo graile, ancien hautbois des Monts de Lacaune, la cornemuse, le fifre et percussions pour un répertoire composé d’airs de tradition orale et de créations d’inspiration occitane : air de danses anciennes, complaintes et autres chansons…

17h45 : Lo Balèti dels pichons (puèi dels mai grands!)

Amb Jòi Orquestrad

Dès 19 : Mercat Nocturn per una pausa repais / Marché nocturne pour une pause repas

21: Grand concèrt de Mauresca

Venus de Montpellier, les 7 musiciens marient chants en occitan et en français dans des compositions dub-ragga-hip hop.Mauresca c’est l’histoire d’une bande de copains qui va se rencontrer à l’université Paul Valéry à Montpellier à la fin des années 90. Ensemble, ils vont créer un sound-system occitan Mauresca Fracàs Dub. Mauresca s’entête pour fracasser (Buta per traucar) les vérités toutes faites (Lei vertats trop lèstas) Mène le combat (Mena la batèsta) et t’emmène dans la parole (Per t’emparaular).

22h30: Cortègi als flambèls / Cortège aux flambeaux

par les enfants des écoles occitanes et des consuls de la ville, pour allumer le feu et danse la farandole !

23h : Balèti / Bal occitan avec Jòi Orquestrad

Bal traditionnel occitan del país de las pèiras levadas. JÒI (prononcé “tsoï” en Sud-Aveyron) est la joie en occitan. Le mot appartient au vocabulaire poétique des troubadours et désigne une joie spirituelle qui inclut même la tristesse.

