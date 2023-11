Gipsy Airlines L’ATHANOR Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Gipsy Airlines L’ATHANOR, 17 décembre 2023, ALBI. Gipsy Airlines L’ATHANOR. Un spectacle à la date du 2023-12-17 à 14:30 (2023-12-17 au ). Tarif : 8.8 à 8.8 euros. Pollux Asso présente Gipsy Airlines (concert jeune public) Dimanche 17 décembre 2023 – 14h30Salle de l’Athanor – AlbiRestauration sucrée et boissons sur place La compagnie Gipsy Airlines vous embarque au sein de son appareil, qui peut accueillir jusqu’à un passager, pour tenter de faire le tour de l’Europe en 80 secondes. Bien sûr, rien ne se passe comme prévu ! Un problème technique en Grèce, un Crash en Roumanie, sans oublier les mouvements sociaux en Autriche. Autant d’occasions de de?couvrir ces pays, d’écouter une chanson de la musique traditionnelle locale et de rigoler des déconvenues de l’équipage. Votre billet est ici L’ATHANOR ALBI Avenue du Parc Tarn 8.8

Détails
Lieu L'ATHANOR
Adresse Avenue du Parc
Ville ALBI
Departement Tarn

