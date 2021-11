Albi Grand Théâtre des Cordeliers Albi, Tarn Albi jazz : l’esprit du jazz est de retour ! Grand Théâtre des Cordeliers Albi Catégories d’évènement: Albi

« L’édition 2022 est placée sous le signe du partage et de la générosité, afin que le jazz résonne dans les oreilles de tous », annonce la Scène nationale, organisatrice de l’évènement. Le public pourra assister à six grand concerts (dont quatre à Albi) sans oublier l’incontournable et très apprécié chapiteau du « Magic Mirrors » (4 000 spectateurs en 2019). Du 15 au 23 janvier. Tarifs des concerts au Grand Théâtre : carte SNA 18/14€, normal 30€, réduit 25€ et moins de 12 ans 10 € Réservations : [albilletterie.fr](http://www.albilletterie.fr/) Tous les événements sont à retrouver sur votre Agenda [Albisorties](https://agenda.albi.fr/) !

L’emblématique festival « Albi jazz » fait son grand retour, du 15 au 23 janvier prochain au Grand Théâtre. Grand Théâtre des Cordeliers Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

