Albi fête le siècle de Jean de la Fontaine Office de Tourisme, 16 octobre 2021, Albi.

Albi fête le siècle de Jean de la Fontaine

du samedi 16 octobre au samedi 23 octobre à Office de Tourisme

Une semaine dense et riche en découvertes comme à l’accoutumée avec de nouvelles visites guidées, des conférences passionnantes, des animations, des blindtests, des ateliers pour petits et grands… Une fois de plus, nos partenaires se sont mobilisés à nos côtés pour vous proposer un programme inédit et passionnant. Au programme, des rendez-vous incontournables avec des intervenants toujours aussi enthousiastes : conférences, concert, visites guidées pour petits et grands, ateliers découvertes à la Médiathèque ou à l’Ecole Européenne des Arts et de la Matière…Albi est très connue pour son architecture et son histoire médiévale et renaissance, beaucoup moins pour le XVIIème siècle, notre souhait est donc de vous faire découvrir des « trésors » cachés, des lieux insolites, des personnages méconnus pour que notre Cité s’offre à vous sous un nouveau jour. ​À l’heure où nous éditons ce document, les conditions sanitaires dans le cadre du coronavirus, n’étant pas connues pour le mois d’octobre, nous vous invitons à respecter tous les gestes barrières et les contrôles qui seront imposés (nettoyage des mains, port du masque, présentation du pass sanitaire…). L’accès aux conférences, ateliers et visites guidées en intérieur sera soumis au contrôle de votre pass sanitaire. Infos Pratiques Horaires d’ouverture : Du 16/10 au 23/10/2021, tous les jours. Tarifs : Entrée libre.

“Albi fête…” fait à présent partie des RDV annuels. Du 16 au 24 octobre, Albi fête Jean de la Fontaine et à travers lui le XVIIème siècle !

Office de Tourisme 42 rue Mariès, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T09:30:00 2021-10-16T17:00:00;2021-10-17T09:30:00 2021-10-17T17:00:00;2021-10-18T09:00:00 2021-10-18T17:00:00;2021-10-19T09:00:00 2021-10-19T17:00:00;2021-10-20T09:00:00 2021-10-20T17:00:00;2021-10-21T09:00:00 2021-10-21T17:00:00;2021-10-22T09:00:00 2021-10-22T17:00:00;2021-10-23T09:00:00 2021-10-23T17:00:00