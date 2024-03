ALBI, ENTRE OCCUPATION ET RESISTANCE Office de Tourisme Albi, mercredi 15 mai 2024.

ALBI, ENTRE OCCUPATION ET RESISTANCE Lorsqu’on parle d’Albi, on évoque surtout la période médiévale, mais la Seconde Guerre Mondiale a également marqué la ville. Entre anecdotes et actions de résistance cette visite honore le souvenir Mercredi 15 mai, 15h00 Office de Tourisme 9€ réduit 8€ Gratuit pour les moins de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-15T15:00:00+02:00 – 2024-05-15T16:30:00+02:00

Fin : 2024-05-15T15:00:00+02:00 – 2024-05-15T16:30:00+02:00

Office de Tourisme 42 rue Mariès, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie 05 63 36 36 00 https://www.albi-tourisme.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.albi-tourisme.fr/ »}]

albicuriocité visite