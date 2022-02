Albi Eco Race Circuit d’Albi, 19 mai 2022, Le Sequestre.

Albi Eco Race

du jeudi 19 mai au samedi 21 mai à Circuit d’Albi

Quatre catégories seront au programme pour trois jours de démonstration et de compétition : Niveau 1 : Course de régularité en véhicules homologués hydrogènes, électriques ou hybrides rechargeables Niveau 2 : Elite Albi Solar Challenge : courses internationales de véhicules solaires de hautes performances Niveau 3 : Course Proto/Urban Eco Challenge : prototypes 100 % électriques créés et pilotés par les élèves de lycées techniques et d’écoles d’ingénieurs Niveau 4 : Mini-Sun Challenge : véhicules radiocommandés solaires conçus et animés par des collégiens et des étudiants + salon à thématique sur la mobilité électrique et les nouvelles technologies. Nouveauté 2022 : 24 heures de course pour les voitures solaires ! Une course de 24 heures se déroulera sur le Circuit d’Albi pour les véhicules de la catégorie Elite Albi Solar Challenge. L’occasion de mettre à rude épreuve les prototypes de hautes performances ! Entrée gratuite Important : le Pass Sanitaire est requis pour entrer sur l’événement. [S’inscrire](https://albiecorace.com/register?fbclid=IwAR1DD6xoN7OH2sj3uqc7w1w4_UHeACxc5cX1vGpxjDFvey4cM-z7hQ291UQ)

Rendez-vous au Circuit d’Albi pour la 4ème édition de l’Albi Éco Race, compétition réservée aux véhicules électriques, solaires et hydrogène !

Circuit d’Albi 81990 Le Séquestre Le Sequestre Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T10:00:00 2022-05-19T18:30:00;2022-05-20T10:00:00 2022-05-20T18:30:00;2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T18:30:00