Visite insolite : Albi au temps des Cathédrales Devant l’office du tourisme Albi 1 avril – 28 décembre

Plongez en 1390 à Albi, guidés par Perette femme d’artisan du XIVe siècle lors d’une visite théâtralisée menée en costume d’époque pour une immersion au Moyen Âge.

Traversez le temps, et revivez cette période de transformation de la ville qui voit s’achever la construction de la cathédrale, symbole de la puissance des évêques. Découvrez avec elle les quartiers les plus animés de la ville, sans oublier de revenir sur sa jeunesse et les troubles passés d’Albi. Enfin, quand il s’agit de raconter la vie quotidienne de sa ville, Perette n’a pas la langue dans sa poche.

Visite insolite d’1h30 pour adultes et enfants de plus de 7 ans.

Sur réservation, nombre de places limité.

Devant l’office du tourisme 42 rue Mariès Albi 81000 Tarn