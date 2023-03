Visite insolite : Promenade avec Mme de Lapérouse, Albi au siècle des lumières Devant l’office du tourisme Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn

Visite insolite : Promenade avec Mme de Lapérouse, Albi au siècle des lumières Devant l’office du tourisme, 10 septembre 2022 10:30, Albi. Plongez au cœur de la cité épiscopale d’Albi au XVIIIème siècle lors d’une visite théâtralisée menée par Mme de Lapérouse en costume d’époque. 10 septembre 2022 – 24 septembre 2023 1 Promenade avec Mme de Lapérouse, Albi au siècle des lumières Plongez au cœur de la cité épiscopale d’Albi au XVIIIème siècle, guidés par Mme de Lapérouse, femme du célèbre navigateur albigeois Jean-François de Galaup.

Madame de Lapérouse s’ennuie beaucoup depuis que son mari a été envoyé par le roi Louis XVI en personne en expédition à travers le Pacifique. Elle se fera une joie de vous faire découvrir sa ville. Elle vous racontera sa rencontre avec son mari, le beau navigateur Jean-François de Galaup, dit Lapérouse tout en vous parlant de la vie à Albi sous Louis XVI jusqu’aux potins des grandes familles de la ville.

Elle vous guidera, dans son sublime costume d’époque, jusqu’aux jardins de la Berbie, en passant par la statue de son mari et la rue de sa maison.

Visite de 1h30 en petits groupes pour adultes et enfants de + de 8 ans.

Sur réservation Devant l’office du tourisme 42 rue Mariès Albi 81000 Tarn

Détails Heure : 10:30 Catégories d’Évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Devant l'office du tourisme Adresse 42 rue Mariès Ville Albi Departement Tarn Lieu Ville Devant l'office du tourisme Albi

Devant l'office du tourisme Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Visite insolite : Promenade avec Mme de Lapérouse, Albi au siècle des lumières Devant l’office du tourisme 2022-09-10 was last modified: by Visite insolite : Promenade avec Mme de Lapérouse, Albi au siècle des lumières Devant l’office du tourisme Devant l'office du tourisme 10 septembre 2022 10:30 Devant l'office du tourisme Albi

Albi Tarn