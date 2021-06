Albi Albi 81000, Albi « Albi de place en place » En partenariat avec la Chaine de l’Espoir et l’AGIT Albi Albi Catégories d’évènement: 81000

« Albi de place en place » En partenariat avec la Chaine de l’Espoir et l’AGIT Albi, 12 juin 2021-12 juin 2021, Albi. « Albi de place en place » En partenariat avec la Chaine de l’Espoir et l’AGIT 2021-06-12 14:00:00 14:00:00 – 2021-06-12 17:30:00 17:30:00 à proximité de la place du Vigan Kiosque du Jardin National

Albi 81000 EUR 7 « Albi de place en place » Balade urbaine et culturelle au profit des enfants de La Chaine de L’Espoir en partenariat avec l’AGIT. De la place du Vigan au marché couvert en passant par d’autres tout aussi pittoresques,

