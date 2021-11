Le Sequestre Le Sequestre Le Sequestre, Tarn Albi Court-Circuit Le Sequestre Le Sequestre Catégories d’évènement: Le Sequestre

Le Sequestre Tarn Le Sequestre L’association Marathon d’Albi organise le 7 novembre 2021 le premier Albi Court-Circuit. Venez découvrir cet événement unique qui se déroulera sur la boucle de 3.5 km du Circuit Automobile d’Albi. info@marathondalbi.com +33 5 63 54 80 80 http://www.marathondalbi.com/ Le Sequestre

